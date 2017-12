ROMA – Ignazio Moser ha pubblicato una stories su Instagram il giorno di Natale con protagonista Cecilia Rodriguez, immortalata dall’ex ciclista mentre è impegnata in cucina davanti ai fornelli.

Il dettaglio ai fan però non è sfuggito. La sorellina di Belen non indossa né una maglia, né il reggiseno. La reazione del pubblico però è stata critica. In tanti hanno rimproverato la scelta: “Con questo video cosa volevi dimostrare? Ma anche il giorno di Natale dovete fare queste cose?”.