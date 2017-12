ROMA – Mentre scoppiava la storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Novella 2000 pubblicava alcune foto dell’ex ciclista in compagnia della drag queen Madame Sisi. Ora che il reality è ormai concluso, il settimanale avrebbe deciso di intervistare proprio Madame Sisi per avere un parere sull’ex inquilino della casa.

A rivelarlo è Il Giornale che ha anticipato anche parte del contenuto. “A dire il vero non avrei pensato a tanto clamore. Per me Ignazio è uno dei tanti bei ragazzi che frequentano la discoteca e mi diverto a far spogliare, ma sempre chiedendolo con cortesia e garbo. Lo conosco, gli piace divertirsi, è un ragazzo allegro che da sempre è attratto dal mondo dello spettacolo”.

A quel punto Madame Sisi avrebbe commentato anche alcune illazioni, che nell’occasione era state tirate fuori da una Nina Moric sempre più scatenata in rete, riguardo la presunta omosessualità dello stesso Ignazio: “Saranno voci, sarà verità? Io non lo so… – ha detto – Aspettiamo che torni l’amico di Los Angeles. Lo chieda a lui. È così bella la vita, lasciamo decidere a lgnazio Moser cosa fare dalla vita in giù, come ho già detto”.

La stessa Madame Sisi ha poi parlato proprio di quelle voci tirate fuori dalla Moric, aggiungendo: ” In ogni caso, la signora Moric, se sa, parli chiaro. È inutile fare illazioni”.

Infine la drag queen svela un particolare: “In ogni caso alcune sere fa Ignazio è stato ospite del mio locale nel privé denominato ‘zoccolandia’ e ci ha concesso uno strip. In ogni caso, ha un bel tappo…”.