ROMA – Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez, ospite a Storie Italiane, si è raccontato in esclusiva con Eleonora Daniele. In collegamento con i due anche il papà Francesco Moser. Collegamento organizzato tra le vigne: “Stavo guardando l’uva che ormai è pronta per essere vendemmiata… e adesso stiamo aspettando l’ultimo sole per vendemmiare il moscato e poi penso che prima della fine di settembre la vendemmia sarà finita!”, racconta l’ex ciclista. Ignazio ironizza: “Pensavo stessero aspettando me per l’ultima vendemmia…”.

“Aveva cominciato a fare qualcosa ma quando è andato via nella trasmissione l’abbiamo un po’ perso, speriamo che recuperiamo… perché io non posso lavorare finché campo!” risponde pungente il padre. “E’ un papà severo come avete capito subito… ha preteso molto da noi perché lui ha fatto il massimo” replica il figlio. Che pregi e difetti ha ereditato dal papà? “Pregi penso che ho ereditato la determinazione, difetti penso che entrambi abbiamo delle personalità abbastanza spigolose, perdiamo le staffe facilmente”.

“Se continuava a correre in bicicletta qualche risultato lo poteva avere – dice papà Francesco – bisogna fare tanti sacrifici ma lui non vuole… spero che torni qui perché c’è bisogno”. Eleonora Daniele sollecita Ignazio: “Ma ti ha dipinto come un fannullone…”. “Per lui se fai 90 devi fare 100 e così via… è una guerra persa con lui. Apprezzo ciò che dice ma non lo condivido”, precisa Moser. “Io credo che avrebbe avuto delle potenzialità (con il ciclismo, ndR) ma bisogna tirarle fuori – continua Francesco – ma non tutti riescono…”. Il padre si commuove e smorza le emozioni proponendo un brindisi per Storie Italiane. “Ormai ho vendemmiato tutta l’uva che poi farà questo spumante” continua. “Cecilia è a Milano, in questo momento è in radio…”, precisa Ignazio dopo la domanda della conduttrice. “Io non so dov’è sempre… adesso che finiamo di vendemmiare potrebbero venire su…” risponde Francesco. Il padre di Ignazio ha preso molto a cuore la Rodriguez: “C’è un buon feeling tra di loro!”.