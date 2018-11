ROMA – Ignazio Moser avvistato a Roma, ma con lui non c’era la fidanzata Cecilia Rodriguez. Gli scatti pubblicati dal settimanale Vero lo vedono in compagnia di una misteriosa bionda. Eppure la coppia, nata un anno fa nella casa del Grande Fratello Vip quando Chechu lasciò in diretta tv l’allora fidanzato Francesco Monte, ha recentemente festeggiato il suo primo anniversario. Le cose sembravano andare a gonfie vele, tant’è che si era parlato anche di un bebè in arrivo.

Il gossip è subito montato in rete, anche perché negli scatti Moser saluta la sua accompagnatrice affettuosamente, con abbracci e baci. Ma a smentire categoricamente le accuse di tradimento è stato lo stesso ciclista che su Instagram ha svelato l’identità della ragazza in sua compagnia. Moser ha taggato la sua agente Cristina Lodi e ha scritto: “Non sapevo che fossi diventata la misteriosa ragazza bionda. Che poverini, se non sapete cosa scrivere fate un articolo sulle vostre psicopatologie e sulla vostra incompetenza come giornalisti di gossip”. Mistero dunque svelato: la ragazza nelle foto è la sua manager.

Cecilia può tirare un sospiro di sollievo e tornare a riposare. Negli ultimi giorni la sorellina di Belen aveva infatti destato preoccupazione tra i fan, non presentandosi ad alcuni eventi: “Il corpo mi ha detto di rallentare – ha spiegato nelle sue storie su Instagram – Non sono stata bene negli ultimi giorni. Mi scuso con tutte le persone che si sono impegnate per realizzare l’evento Caelle di ieri e che mi aspettavano all’evento di stasera ma purtroppo la salute per me arriva prima di tutto, quindi non ho potuto fare altrimenti. Spero che capirete e spero di vedervi presto in altre occasioni”.