Iker Casillas e Sara Carbonero si sono lasciati. O almeno è quanto rivelato dalla rivista Lecturas. La storia d’amore sarebbe finita e i due sarebbe pronti a separarsi. La coppia aveva smentito recentemente le voci di una crisi, ma secondo le fonti spagnole la loro love story sarebbe ormai al capolinea.

A metà febbraio la Carbonero era stata operata nella clinica dell’Università di Navarra, in Spagna, dopo che gli era stato diagnosticato un tumore alle ovaie. Subito dopo essere stata dimessa, scrive la rivista Lecturas, la coppia ha pranzato al ristorante in compagnia di Isabel Jimenez, grande amica di Sara Carbonero. Al termine del pranzo, però, lei sarebbe andata via con l’amica, lui avrebbe preso la sua macchina e sarebbe tornato a casa da solo, indizio che farebbe pensare che già i due non condividevano l’appartamento di Madrid. Sembra infatti che l’ex portiere non vive con la moglie ormai da settimane.

Casillas si separa dalla moglie, dal bacio in diretta tv all’addio

La loro storia d’amore uscì allo scoperto pochi minuti dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali del 2010 in Sudafrica. I due si erano conosciuti alla Confederations Cup del 2009, ma l’amore sarebbe sbocciato solo alcuni mesi dopo. Quel bacio in diretta tv tra Casillas e la Carbonero fu ripreso da tutte le tv del mondo. Sara e Iker si sono sposati in gran segreto a Madrid nel marzo del 2016. Hanno due figli, Lucas e Martin.

Una coppia che sembrava indistruttibile, che negli ultimi anni ha dovuto superare prima l’infarto dell’ex portiere, avvenuto durante un allenamento con il Porto, poi il tumore alle ovaie della giornalista. Ora, sempre se sarà confermato, la fine di una bella storia d’amore.