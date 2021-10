Ilaria Spada (in una foto Ansa): “Il posto più strano dove ho fatto sesso? In elicottero, ho calmato la mia paura così”

Ilaria Spada racconta alcuni dettagli piccanti sulla sua vita. L’attrice e conduttrice 4oenne racconta di aver fatto l’amore su un elicottero. E’ questo il suo posto più strano. La Spada racconta: “Era estate e da Milano dovevo raggiungere la Sardegna con il mio ragazzo per il week end. Lui ha insistito per viaggiare in elicottero, nonostante la mia paura“.

Ilaria Spada racconta di aver avuto paura di viaggiare in elicottero. La paura si è trasformata in qualcosa di diverso: “Una volta in volo, l’ansia ha preso il sopravvento e ho iniziato a stare male. A quel punto lui si è impegnato a coccolarmi, e l’ha fatto così bene che abbiamo finito col fare l’amore. Per fortuna gli elicotteri sono rumorosissimi, dai due piloti ci separava solo la tendina. Fosse sempre così, non avrei paura di volare” ha concluso ironizzando.

Ilaria Spada: “Ho studiato 14 anni ballo”

L’attrice moglie di Kim Rossi Stuart, racconta di aver studiato per 14 anni ballo prendendo Lorella Cuccarini e Heather Parisi come modello. “Pensavo che quella fosse la mia strada, ma poi mi sono accorta che non ero felice e ho cambiato direzione”. Ilaria Spada è tra i protagonisti di Tutta un’altra vita, in onda su Rai1 mercoledì 13 ottobre. Il film è una commedia uscita nel 2019 diretta da Alessandro Pondi, che ha tra i protagonisti Enrico Brignano e Ilaria Spada.