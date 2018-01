DUBAI – Ilary Blasi e Francesco Totti in vacanza a Dubai. La coppia, senza figli al seguito, ha fatto tappa negli Emirati Arabi Uniti prima di raggiungere le Maldive per qualche giorno di relax nella pausa del campionato italiano.

L’ex capitano della Rome e la conduttrice de Le Iene hanno visitato il Ferrari World Abu Dhabi, come testimoniano alcune foto postate su Instagram. Il dirigente giallorosso resterà fuori Roma fino a domenica, quando prenderà un nuovo aereo per tornare nella Capitale e poi andare al lavoro a Trigoria. Per la breve vacanza al caldo Ilary e Francesco hanno deciso di lasciare a casa i tre figli, Christian, Chanel e Isabel.

La conduttrice e il dirigente sportivo hanno anche assistito allo spettacolo del Cirque du Soleil e posato con i fan, prima di ripartire in direzione Maldive, dove alloggeranno al Constance Halaveli Resort, dove già nei giorni scorsi, scrive Gossip.it, sono arrivati Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Ciro Immobile ed Emanuele Giaccherini.