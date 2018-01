MALE – Ilary Blasi fa yoga in spiaggia alle Maldive e stupisce tutti con posizioni difficili, come quella sulla testa. La conduttrice de Le Iene si trova in vacanza con il marito, Francesco Totti, sull’atollo dell’oceano indiano e ha deciso di regalare ai fan alcuni scatti che la ritraggono in formissima sulla sabbia bianca.

Il dirigente sportivo della Roma ha approfittato di questi giorni di pausa del campionato per fuggire insieme alla moglie per una breve vacanza romantica senza figli, prima a Dubai e poi alle Maldive, appunto.

Nelle stesse isolette ci sono molti calciatori: Mauro Icardi con la moglie Wanda Nara (anche loro senza figli al seguito), Daniele De Rossi e la moglie Sarah Felderbaum, Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio, Andrea Barzagli, Ciro Immobile, Leonardo Bonucci, Riccardo Montolivo, Stefano Sturaro e Marco Storari.