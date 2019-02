Irama e Giulia De Lellis in crisi? Ecco perché lei non è Sanremo

SANREMO – Irama e Giulia De Lellis sono in crisi? Segnali in tal senso erano già stati smentiti dalla coppia, ma ora a preoccupare i fan ed alimentare i rumors è un indizio piuttosto evidente, ossia l’assenza della web influencer al Festival di Sanremo. Alla vigilia della finale di lei non si è vista neanche l’ombra ma l’ex vincitore di Amici, intervistato da Caterina Balivo a Vieni da me, ha subito messo a tacere le malelingue: “Siamo molto felici, tra noi va tutto bene”, ha assicurato.

Dunque la relazione procede, ma allora perché Giulia De Lellis non è accanto al suo uomo in un momento così cruciale per la sua carriera? Impegni di lavoro dicono, tra il serale di Uomini e Donne e la nuova collezione del suo marchio Sol wears woman, la 22enne non sembra trovare il tempo di andare all’evento musicale dell’anno, dove tra l’altro il suo fidanzato rischia di trionfare. Arriverà per la finale, pare.

Quanto alle possibilità vittoria Irama, resta coi piedi per terra: “Non lo so, la vittoria per me più importante è quella di poter arrivare alla gente. La cosa più bella è sapere che le mie parole sono arrivate a casa”, ha detto sempre a Vieni da me. “La ragazza con il cuore di latta non è un pezzo di denuncia ma racconta semplicemente una verità”.