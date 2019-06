LOS ANGELES – La storia tra Bradley Cooper ed Irina Shayk è davvero giunta al capolinea? Secondo quanto scrive il Sun, la super modella russa avrebbe lasciato la casa del compagno a Los Angeles insieme alla figlia di due anni, Lea De Seine.

“Le cose andavano male da un po’ di mesi, Bradley e Irina hanno tentato di tenere duro per amore della loro bimba, ma la relazione si era raffreddata da tempo, e lei ha deciso che sarebbe stato meglio se se ne fosse tornata a casa sua”, ha spiegato una fonte al tabloid inglese.

Del resto le voci di una crisi tra l’attore e regista e la top model si erano diffuse con forza dopo la performance agli Oscar tra Cooper e Lady Gaga, protagonista del suo A Star is Born. La popstar aveva tentato in tutti i modi di smorzare le voci di un eccessivo avvicinamento, ma il gossip era andato avanti imperterrito. Ma già lo scorso ottobre Page Six aveva scritto che la storia tra Cooper e Shayk “si trascinava da mesi”.

Al momento non è dato sapere se quell’esibizione romanticissima sul palco del Dolby Theatre con Stefani Joanne Angelina Germanotta sia stata la goccia che ha fatto traboccare il proverbiale vaso della pazienza di Irina o se ci siano stati altri motivi. Ma sembra che davvero la relazione tra i due bellissimi, iniziata nel 2015, sia arrivata al capolinea. (Fonti: The Sun, The Mirror)