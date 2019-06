MILANO – I nemici dei miei nemici sono i miei amici, recita un vecchio adagio. E così deve aver pensato Christian Carino, ex di Lady Gaga, con la quale sembrava arrivato ad un passo dalle nozze finché la popstar non ha fatto saltare tutto.

Correvano i tempi di A Star is Born, il film che ha lanciato Stefani Germanotta nell’olimpo delle star di Hollywood, con gran finale sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles la notte degli Oscar. Su quel palco accanto a Gaga, vincitrice per la canzone Shallow, non c’era però Carino, ma Bradley Cooper. E qui il cerchio si chiude. Perché proprio in queste ore Carino ha messo un bel like ad una foto di Irina Skayk, che con Cooper ha appena chiuso una lunga relazione che ha portato anche una bimba.

Le voci di una crisi tra il bellissimo ex angelo di Victoria’s Secret e l’attore e regista giravano da tempo ed erano esplose in occasione della performance sul palco degli Oscar. Troppo affiatamento tra Gaga e Cooper, troppa complicità. L’intimità sembrava reale o davvero da Oscar.

Alla fine, dopo settimane di silenzio e scarse apparizioni pubbliche, la modella russa è stata immortalata con valigioni e occhiali scuri d’ordinanza (ma con una mise che non aspettava altro che i fotografi, giustamente) mentre lasciava la casa del suo ormai ex.

Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun commento social. Da quel giorno l’unico segnale dato da Irina è la foto comparsa su Instagram per Intimissimi, con indosso solo uno sgambato costume da bagno. Uno di quei scatti che ogni donna fresca di rottura vorrebbe poter sfoggiare. Una foto che, senza bisogno di alcuna didascalia, grida “ecco quello che ti sei perso”. A quella foto Carino ha messo like. Anche in questo caso, le didascalie non servono. (Fonte: Instagram)