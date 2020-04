Iskra Lawrence, la modella diventa mamma: “Ora mi prenderò un po’ di tempo libero”

ROMA – La modella Iskra Lawrence ha detto di essere un po’ sotto sopra dopo il parto.

La 29enne – che è diventata mamma del suo primo figlio, figlio avuto con il fidanzato Philip Payne – ha confermato sui social l’arrivo del suo bambino in queste ore.

Dicendo ai fan che si sente già “super protettiva” nei confronti del suo neonato, Iskra ha spiegato che ora si prenderà un po ‘di tempo libero dai social media per divertirsi con il nuovo arrivato.

‘Non ho idea di cosa pensare in questo momento – ha scritto la modella – non ero tanto sicura, visto il momento, di pubblicare questo annuncio. Mi sento vicino a tutti voi. Voi, in fondo, siete stati la mia famiglia virtuale per tanti anni e avevo voglia di condividere questa notizia con voi”.

La modella ha poi detto di volersi prendere un po’ di tempo per se stessa:

“Quando sarà pronta – dice – condividerò ancora con voi qualche dettaglio della mia vita. Non vi ringrazierò mai abbastanza per il vostro amore e per il vostro sostegno durante questo viaggio”.

La 29enne ha poi annunciato di aver già preparato, prima del parto, alcuni contenuti video per i suoi fan. Video per parlare dei suoi abiti preferiti. Naturalmente… abiti da mamma. (fonte: Daily Mail).