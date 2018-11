ROMA – Intervistato da Radio Cusano, Gio Evan, nome da battaglia di Giovanni Giancaspro, il poeta citato da Elisa Isoardi, parla della foto pubblicata dall’ormai ex compagna di Matteo Salvini:

“Per ora mi sento solo massacrato da questa vicenda ma mantengo comunque la mia postura esile. La Isoardi mi ha citato varie volte anche in altri post, mi ha contattato anche in privato, ci siamo scritti perché lei segue molto anche i miei libri. Insomma, ci sentiamo spesso.Magari verrà anche a trovarmi nella data del tour di Roma visto che lei abita lì. Per questo tour porteremo tutto quello che sappiamo fare, musica, giochi comici, giochi di parola, lettura dei libri precedenti… Sarà un varietà. Tra poco uscirà anche il mio nuovo libro che è in fase di conclusione, mancano gli ultimi ritocchi estetici della copertina e appena sarà pronto lo troverete in commercio sempre per la Fabbri Editori: sin da piccolo ho sempre sognato di fare lo scrittore, era la mia vocazione ma non sapevo come dar voce a questo mio fuoco che voleva esprimersi… Di certo non ci sono riuscito grazie a Salvini e la Isoardi”.

Sappiamo che dieci delle tue poesie sono state inserite all’interno dei preservativi Primex, hai mai pensato che la Isoardi abbia usato quei preservativi prima di scattare la foto “incriminata” palesemente after sex e abbia trovato la tua frase che ha poi utilizzato dopo?

“A questa cosa non ci avevo pensato però la loro foto potrebbe essere usata benissimo come copertina dei pacchetti di preservativi, fossi la Primex ci penserei”.