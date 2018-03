Isola dei Famosi, Pietro Tartaglione: “Quando torna Rosa Perrotta…”

ROMA – Pietro Tartaglione, il fidanzato di Rosa Perrotta, intervistato da “Uomini e Donne Magazine”, confessa di volersi sposare.

“Non resisto più senza di lei! – racconta – Non vedo l’ora che torni da me per sposarla! Ci siamo salutati, prima che partisse, con questa promessa reciproca. Appena torna o ci sposiamo o facciamo un figlio”.

La scelta dell’approdo all’Isola è stato comune. “Premetto che abbiamo deciso tutto insieme. Aveva già provato a fare il provino per il GFVip e non era andato bene, quindi ha pensato di tentare quello per l’Isola. Un giorno è arrivata la risposta che aspettavamo. Sarebbe stata una concorrente naufraga e, per i primi trenta secondi, sono letteralmente impazzito di gioia per lei, poi subito dopo mi sono reso conto cosa avrebbe voluto dire”.