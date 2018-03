ROMA – In questi giorni, la produzione dell’Isola dei famosi ha provato più volte a contattare Max Biaggi per provare portarlo in Honduras, per avere un chiarimento in diretta con la sua ex Bianca Atzei. Ma Biaggi ha però rifiutato con sdegno: “Per carità”.

Sembra, infatti, che Max Biaggi abbia deciso di rompere con Bianca Atzei proprio quando lei ha deciso di prendere parte all’Isola dei famosi. Una scelta, evidentemente, che non è proprio andata giù a Max Biaggi.