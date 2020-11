Iva Zanicchi ricoverata per il Covid, peggiorano le condizioni: “Ho una polmonite bilaterale”

La cantante, 80 anni, vittima di polmonite bilaterale. Su Instagram un video insieme ai medici in ospedale.

Peggiorano le condizioni di Iva Zanicchi, affetta da Covid e portata in queste ore in ospedale. Ad annunciarlo è la stessa cantante 80enne, che si immortala su Instagram con ossigeno e voce affaticata.

“Sono all’ospedale di Vimercate perché ho la polmonite bilaterale – dice Iva Zanicchi -. Sono fiduciosa, mi dicono che ce la farò e lo so, ma sentirmelo dire mi spaventa un po’. Sono abbastanza tranquilla, alla sera entro in crisi, ma credo che mi cureranno bene. Sono nel reparto tulipano rosso, oggi è una giornata bellissima piena di sole, godetevela ma fate attenzione. Voglio riprendere questi infermieri che arrivano qui vestiti come astronauti. Loro sono i miei angeli custodi”.

La cantante inquadra poi il personale sanitario. Loro, per tirarle su il morale, le dicono che la seguono sin da ragazzini. E lei, scherzando, replica: “Secondo voi morirò? Ho tante cose da fare ancora”. La risposta arriva in coro: “No”.

Iva Zanicchi e la lotta col Covid

Sono giorni che Iva Zanicchi racconta ai suoi follower la battaglia contro il virus. “All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare – ha confidato in una recente intervista – Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto (Pinna, ndr) è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere”. (fonte INSTAGRAM)