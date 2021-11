Ivana Trump sulla morte di Rossano Rubicondi: “Sono devastata”. Le è stata vicina fino alla fine

Ivana Trump torna a parlare dopo la morte di Rossano Rubicondi. La rivista People ha raccolto le parole dell’ex moglie di Rubicondi dopo la prematura scomparsa. Rossano Rubicondi è morto a soli 49 anni per un melanoma. Ivana ha confessato di essere “devastata”.

La relazione tra Rossano Rubicondi e Ivana Trump

I due si erano sposati nel 2008, dopo sei anni di frequentazione, e divorziati nel 2009, ma il loro rapporto era rimasto ottimo. Infatti Ivana e Rossano sono stati avvistati insieme quest’estate, mentre si godevano una passeggiata in giro per New York. Ad attestare un rapporto che è durato anche dopo la fine del matrimonio è stato il giornalista Roberto Alessi: “Ci tengo molto a sottolineare come si è comportata bene Ivana Trump nei confronti di Rossano. Nell’ultimo anno ha rinunciato a qualsiasi tipo di vacanza, a Palm Springs dove ha la casa, a Saint Tropez dove anche lì ha la casa per stare vicino a Rossano. Pare che lui sia andato da lei, anche se aveva un appartamentino sulla 58esima. E lei ha pagato tutte le spese sanitarie, mi dicono persone vicinissime a Ivana”.

Ivana Trump e la morte di Rossano Rubicondi

Ivana Trump è stata vicina al suo ex fino alla fine: “Io ci tengo che venga detta questa cosa a una persona che comunque è stata molto amata da Rossano e che si è comportata bene con lui, anche quando non era più suo marito e non poteva più offrirgli la sua allegria e la sua gioia di vivere – ha detto sempre Alessi -. Qualcuno mi racconta anche che era proprio messo veramente molto male, perché è stata una malattia che l’ha duramente provato”.