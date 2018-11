ROMA – Jane Alexander nella casa del Grande Fratello Vip ha confessato: “Tempo fa proposi a un duo comico famoso di fare sesso a tre”. Le parole della concorrente del Grande Fratello Vip, e non poteva essere altrimenti, in questi giorni hanno scatenato una vera e propria caccia al misterioso duo comico. Di chi parla Jane Alexander? A chi ha proposto una notte di passione? E i due comici hanno accettato? Per ora non si conoscono i dettagli della vicenda.

Di certo non si tratta di Pio e Amedeo. I due comici, infatti, scherzando su Facebook, hanno negato: “In molti ci state scrivendo… ovviamente non siamo noi … altrimenti mica stava senza stampelle… #comeilDottorHouse”.