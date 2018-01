ROMA – L’attrice Jane Fonda ha rivelato che le è stato rimosso un cancro della pelle. La Fonda, durante la presentazione della serie Netflix Grace e Frankie, ha annunciato di essersi sottoposta ad un intervento.

Il sito Today scrive che l’attrice e premio Oscar, che ha 80 anni, si è presentata con una benda sul labbro inferiore e lei stessa in una intervista radiofonica a Howard Stern ha dichiarato:

Solo nel 2010 le era stato diagnosticato un cancro al seno allo stadio iniziale ed era stata sottoposto ad una mastectomia parziale e a Oprah Winfrey aveva dichiarato:

“La malattia è stata un buon test per me perché avevo sempre sostenuto di non aver paura di morire. Ed è stato così. Sento che il cancro mi ha unita a una grande famiglia di donne, di milioni di donne che lo hanno affrontato”.