Maria Braccini sarebbe stata lasciata da Jannik Sinner per un post di troppo per il primo anniversario. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la relazione tra il tennista e l’influencer si è interrotta durante il torneo Atp 250 di Sofia, a settembre. Il tennista, per il momento, ha come unica priorità il tennis e si sarebbe sentito schiacciato dal peso di una relazione.

Jannik Sinner lascia la fidanzata dopo un post

In quei giorni Maria e Jannik festeggiavano un anno di fidanzamento. Una ricorrenza che la giovane aveva voluto ricordare via social. Una scelta che però non è stata gradita dal tennista ora impegnato nelle ATP Finals di Torino dove ha sosostituito l’infortunato Matteo Berrettini.

Relazione troppo impegnativa, Sinner concentrato sul tennis

Come scrive il quotidiano, la decisione di porre fine alla relazione sarebbe motivata dal fatto che per Sinner era diventata troppo impegnativa. Inoltre, il tennista non avrebbe gradito un post su Instagram che Maria ha pubblicato in occasione del primo anno di fidanzamento. Raggiunta la top 10, Sinner non sarebbe più riuscito a gestire la vita di coppia. Sempre in giro per il mondo a giocare i tornei più importanti, il campione italiano avrebbe preferito concentrarci solo sulla sua professione.