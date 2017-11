ROMA – Jay-Z fa ammissione di colpa pubblicamente e dice di aver tradito la moglie Beyoncé. Il rapper ne ha parlato in una lunga intervista al New York Times spiegando anche che aveva considerato la psicoterapia dopo aver ammesso di essere stato infedele e di fare ancora i conti con il suo passato da povero a Brooklyn nonostante ora sia una delle persone più influenti nel mondo della musica.

“Devi sopravvivere – ha detto – cosi vai in modalità sopravvivenza e quando vai in modalità sopravvivenza che succede? Che ti chiudi in te stesso e anche con le donne non riesci a stabilire una relazione. Nel mio caso è una cosa profonda. E poi tutto è accaduto da lì: l’infedeltà”.

Durante l’intervista ha glissato sui nomi. Sia Jay-Z che Beyoncé hanno affrontato gli alti e bassi del loro matrimonio nelle canzoni. Il rapper ha alluso al tradimento nel singolo ‘4:44’, la moglie in ‘Sorry‘ del 2016 parla di una ‘Becky con i capelli belli’, riferito appunto all’altra donna.

Come una sorta di de profundis, Jay-Z, al secolo Shawn Corey Carter, ha parlato anche del suo legame forte con la madre e dell’omosessualità di lei purtroppo sempre nascosta. Infine, a 47 anni, ha lasciato intendere che la sua carriera come rapper è prossima al tramonto. “Credo – ha sottolineato – che in particolare il rap è una cosa per giovani e io mi tirerò fuori. Il rap è il dono della scoperta, è sul nuovo e io ci sono stato dentro per troppo a lungo”.