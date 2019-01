ROMA – Jeff Bezos, ceo di Amazon, ha già una nuova fiamma. L’uomo più ricco del mondo ha annunciato il suo divorzio dalla moglie Mackenzie il 9 gennaio dopo 25 anni di matrimonio, ma per i tabloid di gossip da 8 mesi ormai c’è un’altra donna nella sua vita. Si tratterebbe della ex conduttrice televisiva Lauren Sanchez.

Secondo i rumors, Bezos nel 2018 ha iniziato la frequentazione con la Sanchez e l’annuncio a sorpresa su Twitter sarebbe arrivato per bruciare sul tempo il gossip lanciato dal tabloid National Enquirer, che il 10 gennaio ha pubblicato le foto della nuova coppia. David Pecker, proprietario del tabloid e capo di American Media Inc, è un amico del presidente statunitense Donald Trump e acerrimo nemico di Bezos, che è il maggiore azionista del Washington Post.

La storia si fa sempre più interessante. Poche ore dopo l’annuncio ufficiale del divorzio della ‘coppia Amazon’, l’Enquirer ha reso noto di aver condotto una vera e propria inchiesta, per quattro mesi interi, sulla love story tra Bezos e la ex conduttrice. Il tabloid ha pubblicato proprio oggi in esclusiva il reportage, lasciando pensare che la tempistica dell’ufficializzazione della fine del matrimonio tra Jeff e Mackenzie non sia stata casuale e i due abbiano cosi’ voluto bruciare sul tempo il gossip.

L’Enquirer ha ‘tracciato’ i viaggi d’amore del fondatore di Amazon e di Sanchez “attraverso cinque Stati e 40 mila miglia”, su jet privati, elicotteri, scalate, cene romantiche, hotel a cinque stelle e limousine. La testata sarebbe in possesso addirittura di foto “troppo esplicite per essere pubblicate”, “selfie erotici” e anche “messaggi sconci”.

Anche Lauren Sanchez è sposata, con Patrick Whitesell, un agente cinematografico, super quotato a Hollywood. Le due coppie si frequentavano da una decina d’anni. Secondo Tmz, un altro sito di gossip molto pettegolo e altrettanto ben informato, Sanchez e Whitesell sono già separati e impegnati nella causa di divorzio.