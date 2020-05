ROMA – Jennifer Aniston ha messo like a un video di Fedez su instagram.

Non è la prima volta che accade: l’attrice segue infatti il rapper da quando ha visto un video dei Ferragnez in quarantena con la siglia di “Friends”. La serie tv, per la Aniston ha un’importanza enorme dato che l’ha resa famosa al grande pubblico.

Nel video, Fedez scherza con il figlio Leone.

Dopo ogni nuovo like ricevuto, Fedez cerca di fare ingelosire la moglie Chiara Ferragni scatenando così l’ironia degli utenti Twitter.

Chiara Ferragni intanto, secondo un particolare che non è sfuggito a molti, potrebbe essere di nuovo incinta.

Da tempo si mormora infatti di progetti per allargare la famiglia in casa Ferragnez, anche per via di un pancino sospetto sfoggiato dalla influencer in alcune apparizioni social.

Ora ad alimentare i sospetti è un video pubblicato dalla diretta interessata pubblicato nei giorni scorsi.

Nel filmato, la Ferragni vuole aiutare un gruppo di piccole aziende selezionate che sono state colpite dalla pandemia.

Tra queste c’è una piccola bottega di gioielleria del centro Milano a cui la Ferragni ha commissionato una collana che racchiuda tutte le persone a lei care.

Collana che la influencer ha mostrato: nell’ordine scorrono i charm dedicati a ognuno dei suoi affetti, il padre, la madre, le sorelle, Fedez, il piccolo Leone e il cane Matilda.

Ma in fondo c’è un ultimo ciondolo con un cuoricino. Non è una clip per la chiusura, dice espressamente la influencer, ma è dedicato al “future children”. Sarà già in arrivo? (fonte: Repubblica, Instagram).