Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme, la foto del bacio a Saint-Tropez

Dopo settimane di gossip, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno confermato il loro ritorno di fiamma con la foto di un bacio. I due stanno trascorrendo una vacanza su uno yacth a Saint-Tropez. Dopo aver immortalato Jlo in una serie di scatti in bikini, la fotografa Ana Carballosa ha concluso l’album con una foto che ritrae i due innamorati insieme abbracciati mentre si baciano.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, la foto del bacio

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono tornati insieme. E’ stata la stessa cantante a postare la foto del loro bacio sui social, dopo che per settimane si era sparsa la voce del loro ritorno di fiamma. I due, come si vede dalle immagini, stanno trascorrendo qualche giorno di relax in barca. Sabato 24 luglio, JLo ha festeggiato i suoi 52 anni, compleanno che la star ha trascorso con Ben su un lussuoso yacht a Saint-Tropez.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: la foto del bacio

Jennifer Lopez e Ben Affleck ebbero una turbolenta relazione dal 2002 al 2004. I due si conobbero sul set “Amore estremo – Tough Love”. La loro rottura avvenne poco prima delle nozze. Ora, dopo 17 anni, entrambi reduci da una clamorosa separazione, si sono riavvicinati dando un’ulteriore possibilità al loro amore. I due erano già stati avvistati insieme alcune settimane fa, ma finora entrambi avevano preferito non confermare pubblicamente la liaison.