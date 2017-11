ROMA – Jeremias Rodriguez incontra Andrea Iannone e lo riabbraccia, ma qualcosa non torna. Che l’amicizia tra i due sia salda non ci sono dubbi, ma come mai manca proprio Belen Rodriguez all’appello? Questa la domanda che si sono fatti in molti vedendo comparire la foto di Jeremias e Andrea, senza però la sorella e fidanzata argentina.

Luisa Cassarà su Novella 2000 rilancia il gossip dopo le voci che volevano una crisi tra la bella Belen e il fidanzato Iannone. Sembra infatti che dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Jeremias abbia incontrato prima il fratello di Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e suoi ex cognato, e poi il cognato Iannone. Ma qualcosa, secondo Novella 2000, non torna: