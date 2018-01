ROMA – Il fratellino di Belen Rodriguez, Jeremias, ospite a ”Sabato Italiano”, su Rai 1, confessa di non avere più rapporti con Stefano De Martino: “Io e Stefano non ci siamo più parlati dopo la fine del matrimonio con Belen”.

“Capisco – dice Jeremias – che possa essere rimasto ferito per qualcosa in cui non c’entro niente”. Insomma, sarebbe stato Stefano a troncare, ma Jeremias non ha nessun rancore nei confronti dell’ex cognato, anzi: “Mi ha dato la cosa più bella che ho – ha spiegato, riferendosi chiaramente al nipotino Santiago, a cui è legatissimo – Ci sarà sempre un posto per lui nel mio cuore”.