ROMA – Jeremias Rodriguez adora il nipotino Santiago ed è grato a Stefano De Martino per avergli dato “la cosa più bella del mondo”, ma ospite in tv di Sabato italiano rivela:” Non ci parliamo più”. Il fratello di Belen non nasconde le difficoltà nei rapporti con l’ex cognato, mentre invece si dice entusiasta di Andrea Iannone, con cui è nata una bella amicizia che sembra destinata a durare.

Anna Rossi sul quotidiano Il Giornale scrive che Santiago è sicuramente la cosa più bella di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, e anche degli orgogliosi zii Cecilia e Jeremias. Proprio il fratellino di Belen, ospite di Sabato Italiano, ha raccontato il suo amore per il piccolo Santiago, sottolineando però che se i rapporti tra Belen e Stefano sono rimasti buoni per la felicità di loro figlio, lui e l’ex cognato non si parlano più. Diversa invece la situazione con Iannone: