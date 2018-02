MILANO – Sembrava risbocciata la passione tra Jeremias Rodriguez e Sara Battisti. Ma il fratellino di Belen sogna ancora il grande amore e ora punta al trono di Uomini e Donne.

In un’intervista a Novella 2000, che lo scorso dicembre lo aveva paparazzato in centro a Milano, mentre abbracciava e baciava appassionatamente la sua ex, Sara Battisti, Jeremias precisa che la loro storia è archiviata da un pezzo:

“Mi ha lasciato. In realtà la storia era finita da un po’, già prima di entrare al Grande Fratello. Poi dentro la casa ho fatto qualcosa che le ha dato fastidio però la storia era finita”

Appena uscito dalla casa più spiata d’Italia, Jeremias sembrava essersi riavvicinato alla sua ex, nonostante il momentaneo invaghimento per Aida Yespica. Ma lui giura che ora sono legati solo da una profonda amicizia

“Ci siamo visti dopo il reality. Tra me e Sara c’è affetto, ma non so ancora cosa accadrà. Vivo alla giornata. Preferisco non parlare più di noi, perché fa bene a entrambi”.

Certo è che ora si considera single, dal momento che non disdegnerebbe un trono a Uomini e Donne: