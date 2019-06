ROMA – Jessica Aidi, chi è la nuova fiamma di Marco Verratti. Il calciatore del Psg è stato paparazzato dal settimanale Chi alle isole Baleari in dolce compagnia. I due si coccolano in continuazione. Lei è Jessica Aidi, una modella che di certo non passa inosservata.

Sembra che Verratti e la Aidi si siano conosciuti sei mesi fa a Parigi, in un ristorante, con la modella impegnata come cameriera. Come riporta Il Sussidiario, proprio nella serata sarebbe quindi riuscita a conquistare il cuore del centrocampista esploso a Pescara grazie a Zeman. Marco Verratti ha lasciato la madre dei suoi due figli, Laura Zazzera, con cui faceva coppia fissa da 10 anni. Tra i due la passione sembra davvero alta con il calciatore conquistato dalla bellezza della nuova fiamma.

Marco Verratti insomma ha perso la testa per Jessica, una nuova ragazza, ed ha deciso di lasciare Laura, la sua compagna storica con cui è stato 10 anni e da cui è diventato padre per la seconda volta un anno e mezzo fa.

Si tratta di un vero e proprio colpo di fulmine che risale a sei mesi fa: il giocatore del Psg ha conosciuto Jessica nel ristorante in cui lavorava come cameriera. Ora la coppia sta trascorrendo un periodo di vacanza alle Baleari: a fotografarli in spiaggia mentre si abbracciano è il settimanale “Chi”.

Marco ha lasciato Laura in autunno: i due vivono ora in case separate, con lei che ha deciso di rimanere a vivere a Parigi con i figli. Jessica sogna di fare la modella; per il momento si vive questo amore travolgente sbocciato in maniera inaspettata. Fonte: (Chi e I Sussidiario).