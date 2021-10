John Legend, la moglie Chrissy Teigen e le ceneri del loro bambino portate sempre in viaggio

Chrissy Teigen, modella e moglie del cantante e produttore John Legend, ha rivelato che quando viaggia con la famiglia porta con sé le ceneri di quello che sarebbe stato il terzo figlio, Jack. E precisa che è su insistenza dei due fratellini. In un’intervista a Scary Mommy, una community a cui partecipano milioni di donne, Teigen ha raccontato come Luna, cinque anni, e Miles, tre, hanno affrontato il dolore per Jack, perso alla fine del quinto mese di gravidanza.

La moglie di John Legend e le ceneri del bambino

Teigen, 35 anni, ha ammesso che porta con sé le ceneri di Jack e dopo il viaggio i fratellini gli danno un bicchiere d’acqua. “Quando andiamo in vacanza o ci spostiamo dicono sempre: “Non dimenticare il piccolo Jack”. Arrivati sul posto, ricordano:”Deve avere sete”. Alle persone potrebbe sembrare folle ma mettono un bicchierino d’acqua accanto all’urna con le ceneri”. A scuola, Luna e Miles hanno disegnato Jack come un angelo.

La mamma ha spiegato che la dolorosa perdita l’ha spinta a cambiare in meglio il suo stile di vita. “Avevo bisogno di una scossa. Prima di rimanere incinta di Jack, non avevo una vita sana. Con l’alcol non trattavo bene il mio corpo. Prendevo in giro chi praticava esercizio fisico”.

La morte del piccolo

La dolorosa esperienza le ha insegnato che “i nostri corpi sono preziosi e la vita è un miracolo”. Il 30 settembre 2020 Teigen aveva annunciato che lei e il marito John Legend avevano perso il loro bambino, giorni dopo essere stata ricoverata in ospedale per una grave emorragia. Chrissy ha dedicato il suo nuovo libro di cucina, “Cravings: All Together: Recipes To Love”, a Jack e sia lei che il marito, hanno il nome tatuato sul polso.