Johnny Depp festeggia con una cena da 60mila euro la vittoria nel processo contro Amber Heard

Johnny Depp ha festeggiato la vittoria in tribunale contro l’ex moglie Amber Heard, in un ristorante indiano di Birmingham in compagnia degli amici e pagato un conto di circa 60.000 euro. All’elegante ristorante Varanasi, l’attore, 58 anni, è stato raggiunto dal suo amico musicista Jeff Beck, 77 anni, e da altre 20 persone. Il gruppo si è goduto un banchetto di cibo indiano preparato appositamente per loro, visto che il ristorante era chiuso agli altri clienti. Il tutto insieme a cocktail vari e champagne rosé, scrive il Daily Mail.

Johnny Depp e la cena

Il proprietario, Mohammed Hussain, ha rivelato il menu che, tra le altre pietanze, comprendeva pollo tikka masala, agnello karahi , gamberoni bhuna accompagnati da riso basmati. Con vini, champagne e cocktail, il conto è arrivato a circa 60.000 euro, sembra pagato da Depp. Hussein ha affermato: “E’ adorabile, con i piedi per terra e ha trascorso molto tempo a parlare con lo staff, i nostri amici e la mia famiglia. E’ stato felice di scattare alcune foto con loro. Ha trovato molto tempo da dedicare a noi”. Nel Regno Unito, Deep si è unito al tour di Beck e ha suonato durante i concerti al Sage Gateshead nel nord dell’Inghilterra, a Glasgow e alla Royal Albert Hall di Londra.