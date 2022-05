Johnny Depp ha una storia con il suo avvocato Camille? Lei per ora smentisce le voci

L’avvocato difensore di Johnny Depp, Camille Vasquez, ha rifiutato di commentare le voci secondo cui tra lei e l’attore sia iniziata una storia romantica. Secondo quanto riportato dal Mirror, quando è uscita dal tribunale della contea Fairfax, in Virginia, dopo una giornata di controinterrogatorio all’ex moglie dell’attore Amber Heard, i giornalisti le hanno chiesto conferma del gossip che circola su Internet.

Johnny Depp e il suo avvocato

“La gente vuole sapere, sta frequentando Johnny Depp?” le ha chiesto una giornalista come mostra un video pubblicato da TMZ. Vasquez sorride e si allontana dal tribunale. “È tutto su Internet, può mettere le cose in chiaro? Sì o no”, aggiunge la voce fuori campo nel video. L’avvocato rifiuta di rispondere alle domande, si dirige verso un’auto in attesa e interagisce con i fan dell’attore. Negli ultimi giorni, sui social media gli utenti hanno parlato di un possibile e forte legame tra Depp e Vasquez, in tribunale si lanciano sguardi complici, si abbracciano e alcuni hanno persino ipotizzato che tra i due ci sia una relazione romantica.

Le voci sulla loro possibile relazione

Depp e Vasquez non hanno commentato ma fonti vicine all’avvocato hanno affermato che le voci sono infondate.

A TMZ una fonte ha detto che tutto il team legale è diventato amico di Depp. Da professionali le relazioni si stanno trasformando in amicizia sincera e Vasquez non sta frequentando l’attore di Hollywood. TMZ riporta che Vasquez considera simpatico Depp ma aggiunge che in realtà sta frequentando un inglese che lavora nel settore immobiliare.

L’avvocato fa parte del team legale di Depp, che lo difende nella causa presentata contro la Heard per presunta diffamazione, riguardo a un editoriale scritto per il Washington Post nel 2018, in cui affermava di essere stata vittima di abusi domestici. L’articolo non menzionava il nome dell’attore, ma Depp sostiene di aver perso il lavoro e che su di lui ha avuto un impatto finanziario negativo.