ROMA – Johnny Depp apparso magrissimo e pallido nelle foto con le sue fan a San Pietroburgo ha destato rumors e sospetti. Se c'è chi ritiene che il suo aspetto sia il risultato del ruolo nel film Richard says Goodbye, nelle sale il prossimo autunno, altri ritengono che l'attore possano avere problemi di abuso di alcol e droghe.

Insomma, secondo alcuni rumors come riportato dal sito Dagospia l’attore starebbe attraversando un momento complicato: abuso di alcol e droghe, vita sregolata, problemi economici e la causa delle sue guardie del corpo che lo accusano di averli trattati come schiavi:

“Secondo i più informati Depp avrebbe una dipendenza da cocaina e spenderebbe 30mila dollari al mese per bottiglie di vino. Alcuni pensano che le foto fossero prese da un’angolazione sbagliata o che il cambiamento di trucco possa avergli dato un aspetto malaticcio. Da escludere il cambiamento di aspetto per girare le scene di un nuovo film: la scorsa estate ha finito di girare le scene “Richard Says Goodbye” dove ha interpretato un malato terminale.

Appena un mese fa, dopo le riprese del film durante il quale “aveva fumato e bevuto tutto il giorno” Depp aveva scazzottato con membro dello staff. Chi lo ha visto racconta che era fuori controllo. La magrezza dell’attore fa pensare che dietro quello sguardo ci siano i suoi problemi di dipendenza…”.