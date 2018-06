MOSCA – Paura tra i fan di Johnny Depp per quelle foto in cui appare magrissimo e pallido scattato a San Pietroburgo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Se infatti i suoi fan temevano per la sua salute, la rassicurazione è presto arrivata: l’attore ha dovuto trasformarsi per il ruolo che sta recitando nel suo prossimo film.

A scatenare i rumors che Johnny Depp potesse essere malato è stato il selfie scattato nella hall del Four Season di San Pietroburgo con due fan russe e poi pubblicato su Instagram. Subito i suoi fan l’hanno bombardato di messaggi, preoccupati perché ormai irriconoscibile con una magrezza e un pallore estremi.

Nessun problema di salute per Depp, ma solo una nuova impegnativa trasformazione per il suo lavoro. L’attore ha appena finito di girare Richard says Goodbye, in cui interpreta il professore di un college che decide di cambiare vita quando scopre di avere un cancro inoperabile. Per rivederlo in questi panni, dunque, bisognerà attendere l’uscita del film nel prossimo autunno.