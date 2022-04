Johnny Depp, nel processo contro Amber Heard anche l’episodio delle feci nel letto

Nel corso del processo contro Amber Heard, Johnny Depp ha raccontato l’episodio in cui trovò nel letto quelle che ritiene fossero “feci umane”. Secondo quanto riportato dal Mirror, quando ha testimoniato in tribunale nel processo per diffamazione contro l’ex moglie, l’attore 58enne ha ricordato la sua reazione dopo il disgustoso episodio. La star di Pirati dei Caraibi ha raccontato che è accaduto dopo aver litigato con Amber, 35 anni, perché era arrivato in ritardo al suo 30mo compleanno.

Il processo Johnny Depp – Amber Heard

In tribunale ha spiegato che nel 2016 Amber era andata al Coachella Music Festival mentre lui dopo la lite era tornato a casa per prendere alcuni alcuni oggetti. Quando è arrivato, la guardia di sicurezza Sean Bett lo aveva avvertito di non entrare in camera da letto e gli aveva mostrato una foto del letto matrimoniale. “Dalla mia parte del letto c’erano feci umane. Ho riso. Era talmente bizzarro e grottesco che potevo soltanto ridere”, ha detto Depp in tribunale. In precedenza l’attore aveva accusato la moglie o una delle amiche di aver defecato sul letto. Heard aveva negato dicendo che erano stati i cagnolini Yorkshire terrier. “Ho vissuto con quei cani per molti anni”, ha detto Depp. “Non erano feci di un animale”.

Qualcuno ha visto qualcosa?

Johnny ha raccontato di essere tornato all’attico il 21 maggio 2016 con le guardie di sicurezza Sean Bett e il defunto Jerry Judge perché si aspettava uno scontro con Amber e che anche lei sapeva che non c’era possibilità di riconciliazione. L’attore ha precisato di aver portato con sé le guardie di sicurezza perché “sulla base delle sue esperienze passate” con Amber, non voleva stare da solo con lei se l’atmosfera si fosse “surriscaldata”. Amber era seduta su un divano e stava “cercando di spiegare alcune cose” sul suo fine settimana al Coachella e sulle “feci trovate nel letto”. Depp ha raccontato che in seguito Amber parlando con un’amica al telefono aveva riso per l’episodio.