ROMA – Junior Cally è stato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo appena concluso. In un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato di aver vissuto un periodo difficile, a causa di una malattia che i medici faticavano a riconoscere: “Fra i 14 e i 18 anni ho praticamente vissuto in ospedale per una malattia autoimmune che i medici faticavano a diagnosticare. Convivo con la piastrinopenia, nel mio sangue ci sono poche piastrine”.

Il rapper ha anche della sofferenza che ha vissuto in reparto: “In oncologia ho conosciuto bambini che pochi giorni dopo non c’erano più: la vita è un dono troppo bello per buttarlo per uno sballo”.

Da qualche mese, il rapper è fidanzato con Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne che, al settimanale DiPiù, ha cercato di difendere Junior Cally dalle critiche spiegando: “Portava la maschera perché voleva che la gente si appassionasse alla sua musica e non alla sua immagine. Ora per fortuna sta bene, ma certe cose non si dimenticano”. La ragazza ha poi rivelato che, prima di Sanremo, il suo fidanzato ha rischiato la vita a causa di un brutto incidente automobilistico: “Era di ritorno da una serata di lavoro, mi ha chiamato subito. Antonio è ipocondriaco, è in costante apprensione per la sua salute. Quando Amadeus l’ha chiamato lui era sulla sedia a rotelle, con una vertebra rotta e le costole incrinate”.