Appena nato, è già finito l’amore tra Irina Shayk e Kanye West. Dopo soli 2 mesi di frequentazione il rapper e la top model hanno interrotto la loro relazione. Secondo Us Weekly non è mai stata una cosa seria.

Irina Shayk, 35 anni, è stata il primo flirt di Kanye West, 44, dopo il divorzio con Kim Kardashian, chiesto a febbraio. “Kanye e Irina hanno chiuso, ma non hanno mai veramente iniziato”, ha detto una fonte a Us Weekly precisando che il rapper non è mai stato “un grande partner romantico” per la modella.

Kayne West e Irina Shayk paparazzati in Costa Azzurra

I rumors su Irina Shayk e Kanye West erano cominciati alla fine di maggio quando si vociferava che tra i due ci fosse del tenero. Poi la coppia è stata paparazzata in Costa Azzurra, dove hanno festeggiato insieme il compleanno di lui. Ma a quanto pare è stata solo una storiella estiva.

Un’altra fonte ha confermato a Us Weekly: “Kanye è stato impegnato a lavorare e passare il tempo con i suoi figli. Questo è il suo obiettivo. Non ha tempo per uscire adesso. Tuttavia, trova Irina fantastica. Rimangono amici”.

Kanye West e l’addio a Kim Kardashian

E’ probabile che Irina Shayk sia stata uno scaccia-chiodo per Kanye West, reduce dal matrimonio con Kim Kardashian durato dal 2014 a febbraio scorso e dal quale sono nati i quattro figli North, Saint, Chicago e Psalm.

Irina Shayk invece, dopo la relazione con Cristiano Ronaldo, è stata la compagna di Bradley Cooper dal 2015 al 2019 e con lui ha avuto una figlia, Lea De Seine.

Intanto tra Kim Kardashian e Kanye West la separazione procede amichevolmente, anche per il bene dei 4 figli. “Lui mi ha insegnato ad essere me stessa sempre, fregandomene degli altri e a vivermi il momento” ha raccontato lei in una recente intervista.