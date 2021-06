Kanye West e Irina Shayk stanno insieme, i due infatti sono stati paparazzati in Provenza e da Tmz fanno sapere che c’è una relazione. Il rapper e la bella modella si trovano in Francia per il compleanno di lui. West è stato sposato con Kim Kardashian dal 2014 al febbraio e con lei ha avuto i quattro figli North, Saint, Chicago e Psalm. La Shayk, dopo la relazione con Cristiano Ronaldo, è stata la compagna di Bradley Cooper dal 2015 al 2019 e ha avuto con lui una figlia, Lea De Seine.

Kanye West e Irina Shayk paparazzati insieme

Come racconta Daily Mail, martedì 8 giugno, giorno del 44esimo compleanno di Kanye West, lui e la Shayk sono stati visti mentre passeggiavano in Provenza, dove avrebbero alloggiato dove in un lussuoso boutique hotel, il Villa La Coste. Le foto diffuse dal tabloid britannico li mostrano sorridenti nel giardino dell’hotel. Sarebbero arrivati domenica, per poi ripartire per gli Stati Uniti mercoledì. Va precisato che che non erano soli, perché West ha deciso di festeggiare il suo compleanno in Francia invitando anche alcuni amici.

La reazione di Kim Kardashian

In molti forse pensavano che Kim la prendesse male, visto il poco tempo passato dal loro divorzio dopo tanti anni di matrimonio. E invece no. “Buon compleanno, ti amerò per la vita”, ha scritto. Poi una fonte vicina proprio a Kim Kardashian ha assicurato a E! News che non sarebbe infastidita dalla frequentazione, che pure arriva a pochi mesi dal divorzio: “Kim ha sentito le voci su Kanye e Irina Shayk e non le dispiace affatto. Se la cosa non ha un impatto sui suoi figli, non le importa se Kanye frequenta un’altra”.