Kanye West vuole cambiare nome in Ye: il rapper ha presentato richiestra al tribunale di Los Angeles (Ansa)

Kanye West ha chiesto di poter cambiare legalmente nome. Il rapper 44 enne, all’anagrafe Kanye Omari West, ha fatto richiesta presso un tribunale di Los Angeles per passare a Ye, il soprannome con il quale è conosciuto da anni.

Kanye West vuole cambiare nome in Ye: nella richiesta non è indicato alcun cognome

Kanye West, nella richiesta non ha indicato alcun cognome. Il motivo sarebbe personale e non è stato indicato. West, a quanto pare, aveva già espresso il desiderio di farsi chiamare Ye nel 2018. “Credo che ‘Ye’ sia la parola usata più comunemente nella Bibbia, e nella Bibbia vuole dire ‘tu'”, disse all’epoca. Con questo nome ha chiamato anche un suo album uscito sempre nel 2018.

Kanye West ha tra le mani un marchio riconsciuto in tutto il mondo

La richiesta di Kanye West arriva nonostante il rapper abbia tra le mani un marchio riconosciuto in tutto il mondo. Lui ha però tutte le intenzioni di disfarsene.

In estate intanto si è parlato molto di lui. Sembra che la sua storia con la modella Irina Shayk sia naufragata senza che, a detta dei siti di gossip, sia in realtà cominciata. I due si sarebbero lasciato poco prima di partire per Capri con lo yacht.

Sta poi per uscire Donda, il suo nuovo album. Inoltre si è parlato di una possibile riconciliazione con la sua ex moglie Kim Kardashian.