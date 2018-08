ROMA – Lacrime di gioia per Karina Cascella, l’ex opinionista di Uomini e donne, dopo che il fidanzato Max Colombo le ha regalato un anello per una proposta di matrimonio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Orgogliosa e felice su Instagram, Karina pubblica la foto dell’anello rigorosamente al suo dito e una foto con il fidanzato, in cui appare commossa e serena.

L’opinionista dei salotti di Mediaset non riesce a trattenere le lacrime nella Stories di Instagram in cui spiega che al momento non c’è ancora una data fissata, ma solo una promessa: “Non c’è ancora una data, è una promessa. Quelle promesse che si fanno una sola volta, quella promessa che sogni da bambina che una sera d’estate arriva”.

La Casella ha raccontato come Max si sia dichiarato: “Eravamo a cena e a un certo punto è successa questa cosa meravigliosa e la cosa più bella è che mai nella vita lui aveva fatto una cosa così. Io auguro a tutte le donne una favola così e soprattutto che vi succeda come è successo a me. Il mio uomo non aveva mai regalato a nessun’altra donna un anello e non aveva mai detto certe parole a nessuna. Nella vita ognuno ha il suo passato. Però quando certe cose le fai una volta sola hanno un altro valore. E questo per me ha tanto valore”.

I dettagli romantici per Karina, già mamma di Ginevra avuta dall’ex Salvatore Angelucci, non sono certo finiti e racconta ai suoi fan: “La nostra è una bellissima promessa d’amore. E’ stata la prima volta per tutti e due e non penso ci sia niente di più bello. E con questa storia voglio augurare lo stesso amore a tutte le donne, a quelle che ci credono davvero. Alle donne che hanno nel cuore tanto amore, quello vero però, quello che fa solo bene. Ed è a loro che dedico questa promessa d’amore”.