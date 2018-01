LONDRA – Kate Middleton, nel corso di una visita all’ospedale pediatrico Great Ormond Street a Londra, all’anulare sinistro non indossava lo splendido anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti: l’assenza, notata dagli immancabili presenti con la vista d’aquila, ha suscitato scalpore.

Il Daily Star, però, tranquillizza i fan della duchessa e rivela che Kate, prossimamente mamma per la terza volta, e William vanno d’amore e d’accordo: l’anello era stato lasciato a casa per ragioni igieniche.

Un portavoce di Kensington Palace le aveva detto che la complessa struttura dell’anello, nel corso della visita in cui avrebbe dato la mano a parecchie persone, avrebbe potuto trasmettere dei batteri.

A quel punto, Kate ha deciso di non indossare il prezioso gioiello che per lei e William racchiude un significato importante poiché apparteneva a Diana.

Fonti della casa reale rilanciate dai tabloid britannici sostengono che Kate attualmente è lanciata in una competizione con Meghan Markle, fidanzata di Harry, su chi otterrà il titolo di principessa del popolo, ancora oggi collegato a Diana.

In comune le due condividono solo una cosa: entrambe non sono di sangue blu. Ma, per tutto il resto, non potrebbero essere più diverse. Attrice, figlia di coppia mista, un po’ goffa ma spontanea, digiuna di etichetta ma a suo agio, Meghan finora ha strapazzato la compunta Kate, l’ex ragazza di buona famiglia borghese che di avventuroso ha solo dovuto attendere di convolare a giuste nozze con il principe azzurro incontrato al college. E forse la flemma del quasi calvo William, buon padre di famiglia precocemente invecchiato, non aiutandolo nel confronto con lo scapestrato e crinuto Harry, non aiuta nemmeno Kate, ingessata nel ruolo.

Tornando agli anelli, niente fede all’anulare invece per William: ha scelto di non indossarla fin dal primo giorno di matrimonio e non è intenzionato a farlo in futuro.