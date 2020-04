ROMA – Anche i reali inglesi si ritrovano alle prese con lo smartworking. Kate Middleton si è fatta fotografare mentre è a lavoro ma un dettaglio ha incuriosito: non indossa il prezioso anello di fidanzamento appartenuto a Lady Diana. Il motivo dell’anello mancante non sarebbe una crisi di coppia con il principe William, ma una questione di sicurezza legata al lavare spesso le mani in quarantena. Il timore che possa perderlo, quindi, l’avrebbe spinta a non indossarlo.

Il principe William e Kate Middleton si trovano nella tenuta di Anmer Hall, residenza in campagna, per trascorrere la quarantena. Gli impegni ufficiali sono stati cancellati e i duchi di Cambrige lavorano da casa per rispettare le misure restrittive del lock down imposto nel Regno Unito.

Kate era stata fotografata mentre era intenta a lavorare da remoto, ma l’assenza dell’anello di oro bianco 18 carati con l’enorme zaffiro blu e diamanti che le aveva regalato William e appartenne a Diana non è passata inosservata. La duchessa indossava solo la fede nuziale in oro del Galles e il motivo, spiegano, è di sicurezza. Non solo lavando spesso le mani, potrebbe caderle o perderlo, ma i batteri potrebbero proliferare sulla superficie.

(Fonte Fanpage)