LONDRA – Compleanno da sola per Kate Middleton. La duchessa di Cambridge dovrà rinunciare alla compagnia del marito e principe William, impegnato nel primo evento ufficiale del 2019. Il 9 gennaio Kate ha compiuto 37 anni, un giorno speciale per cui i festeggiamenti però sono stati rimandati a data da destinarsi.

William il 9 gennaio è impegnato nel primo evento istituzionale del 2019 e dovrà prendere parte al 30° anniversario della London’s Air Ambulance, in cui il principe incontrerà i piloti, i medici e paramedici che lavorano sugli aerei-ambulanze. Il principe non ha potuto rinunciare all’evento e Kate è molto fiera di lui, visto che in passato lo stesso William ha lavorato come volontario al Royal London Hospital prestando questo importante servizio, che è stato fondato nel 1989.

Per questo motivo William ha confermato la sua presenza e Kate passerà la giornata insieme al figlio più piccolo e solo in serata verrà raggiunta dal marito, per festeggiare senza troppi sfarzi, il compleanno della duchessa di Cambridge.