Kate Middleton, il mistero delle dita piene di cerotti: cosa ha fatto?

ROMA – Kate Middleton spesso è stata avvistata con cerotti sulle dita delle mani. In molti si chiedono perché la duchessa di Cambridge abbia sempre questi cerotti sulle dita e il fenomeno sta assumendo quasi la dimensione del mistero.

La Middleton è stata impegnata nella progettazione e nell’allestimento di un giardino per il Chelsea Flower Show di Londra che è stato inaugurato il 21 maggio e anche in quella occasione indossava dei cerotti, in particolare al pollice.

Non è la prima volta che la duchessa viene avvistata con questi cerotti a nascondere le abrasioni riportate sulle mani. C’è chi dice che il motivo sia il suo amore per i felini, ma a Kensington Palace la famiglia reale ha solo un cane e nessun gatto. Solo piccole ferite, che potrebbero dipendere da qualche distrazione in cucina o giocando con i bambini.

I tabloid inglesi si interrogano e l’hanno soprannominata Calamiti Kate, ma da Kensington Palace non è stata mai data risposta ufficiale a quello che ormai sembra essere diventato un mistero. .