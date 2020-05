Blitz dice

Achtung, milanesi! Alla frontiera. Passaporto sanitario, prego! Chi spiega alle auto proclamate Repubbliche Covid Free di Sicilia e Sardegna che passaporto sanitario non esiste in natura? Che test saliva vale poco e che negativo giorni prima non significa immune e non contagioso? Nessuno, perché Governatori fanno spot, salute non c’entra.