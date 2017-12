ROMA – Kate Middleton e Meghan Markle, il derby reale: la perfettina e la simpatica. Con l’ingresso nella Royal Family dei Windsor, una ragazza americana sta facendo letteralmente impazzire il pubblico dei tabloid Usa, una specie di nuova dichiarazione d’indipendenza: Meghan Markle, la fidanzata del principe Harry reduce dalle prime vacanze di Natale a corte passando dalla porta principale, rischia però anche di oscurare la futura cognata, la bella e un po’ noiosa Kate Middleton.

In comune, aspettando che i terribili tabloid inglesi fuoriescano dallo stato di infatuazione per Meghan e comincino a dissezionarne ogni singolo movimento, le due condividono solo una cosa: entrambe non sono di sangue blu. Ma, per tutto il resto, non potrebbero essere più diverse.

Attrice, figlia di coppia mista, un po’ goffa ma spontanea, digiuna di etichetta ma a suo agio, Meghan finora ha strapazzato la compunta Kate, l’ex ragazza di buona famiglia borghese che di avventuroso ha solo dovuto attendere di convolare a giuste nozze con il principe azzurro incontrato al college. E forse la flemma del quasi calvo William, buon padre di famiglia precocemente invecchiato, non aiutandolo nel confronto con lo scapestrato e crinuto Harry, non aiuta nemmeno Kate, ingessata nel ruolo.

Così accade oggi per Kate e Meghan: impeccabile, perfettamente inserita nel ruolo e nella famiglia la prima. Tanto da risultare ormai un po’ noiosa: anche quando, come in occasione del Natale dà una sferzata ai suoi look monocolore con un cappottino tartan targato Miu Miu (prezzo di listino 2655 sterline). Emozionata, un po’ sopra le righe con il suo sorriso stampato, le sue smorfie e la mano incollata a mo’ di ancora di salvataggio al braccio del fidanzato, Meghan. (Alastair Grant, La Repubblica)

E’ stato “fantastico” il Natale di Meghan Markle a casa Windsor. A dirlo il principe Harry durante il programma radiofonico della Bbc ‘Today’ nel corso del quale è andata in onda la sua intervista all’ex presidente americano Barack Obama.

La sua promessa sposa quindi si sarebbe sentita del tutto a suo agio a Sandringham coi reali che, stando sempre ad Harry, sono “la famiglia che lei non ha mai avuto”. I genitori di Meghan hanno divorziato nel lontano 1987 e suo padre, Thomas Markle, non ha ancora incontrato il principe.

Nelle fotografie scattate a Natale, Meghan appare molto sorridente, in particolare in quella che la ritrae con William, Kate ed Harry mentre vanno a messa alla St Mary Magdalene Church di Sandringham (nel Norfolk).

E’ stata scattata da una mamma single inglese, la 39enne Karen Anvil, che l’ha vista pubblicare dai media di tutto il mondo. Coi proventi dei diritti spera ora di pagare gli studi alla figlia 17enne.