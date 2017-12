LONDRA – Kate Middleton furiosa con la regina Elisabetta. Del resto sembra le sia stato fatto un vero e proprio sfregio. A rendere incandescente l’atmosfera nella famiglia Windsor in questi giorni prima del Natale sarebbe proprio la celebrazione del 25 dicembre.

Secondo quanto scrive il Daily Mail, infatti, la sovrana avrebbe deciso di fare uno strappo alla regola, quest’anno, e di permettere alla futura moglie di Harry Meghan Markle di trascorrere le feste insieme alla famiglia reale nonostante i due non siano ancora sposati.

“Molto probabilmente vedremo Will e Kate, Harry e Meghan tutti insieme a Sandringham il giorno di Natale”, scrive il tabloid britannico.

Un bel gesto, si potrebbe dire. Peccato che lo stesso trattamento non sia stato riservato sette anni fa a Kate Middleton. La promessa sposa (all’epoca) del principe William, infatti, nel Natale del 2010 non poté trascorrere le feste insieme al fidanzato e alla sua famiglia proprio perché i due non erano ancora sposati. E dire che il matrimonio si sarebbe celebrato anche prima di quello di Harry e Meghan, il 29 aprile, anziché il 19 maggio.

Già lo scorso anno sembra che la duchessa di Cambridge abbia dovuto opporsi con forza affinché Elisabetta non rompesse il protocollo reale invitando Meghan. Quest’anno, però, pare proprio averla avuta vinta la regina.