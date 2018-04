LONDRA – Anche per la nascita del terzo royal baby la duchessa Kate Middleton ha scelto di omaggiare la nonna Lady Diana copiando uno dei suoi look. A poche ore dal parto infatti Kate è apparsa splendida e perfetta, indossando un abito rosso con colletto bianco proprio come quello sfoggiato da Lady Diana per la nascita del piccolo Harry. Già in passato Kate aveva copiato i look di Diana, come l’abito turchese a pois indossato alla nascita di George, simile a quello indossato dalla suocera defunta per la nascita di William.

La duchessa di Cambridge ha scelto un abito rosso firmato Kenny Packham per presentare il piccolo royal baby nato il 23 aprile al St Mary’s Hospital, un dettaglio per ricordare la suocera che non ha mai conosciuto, scrive l’Huffington Post:

“Kate è solita scegliere piccoli dettagli per ricordare la suocera mai conosciuta. Lo aveva già fatto alla nascita di George, scegliendo un abito turchese a pois bianchi, simile a quello portato da Diana alla nascita di William. Nel 2015, poi, durante l’annuale ricevimento a Buckingham Palace tenuto in onore di ambasciatori e diplomatici, ha sfoggiato la tiara preferita da Lady D. A sole sei ore dal parto, Middleton è uscita dalla clinica in splendida forma, come già era stato nelle precedenti nascite. Il morbido abito rosso, scelto per l’arrivo del terzo royal baby, è risultato particolarmente adatto a nascondere le rotondità, più che nelle altre occasioni. Kate ha dato alla luce un bambino di circa 3,8 chili. Il nome del bambino, ha anche fatto sapere il Palazzo, sarà annunciato “a tempo debito”. I nomi favoriti sono, secondo gli scommettitori, Arthur, Albert, James e Philip. Il bambino è il sesto bis-nipote della regina Elisabetta II che ha festeggiato 92 anni, e del principe Filippo di 96 anni. Ha titolo di altezza reale e, come il fratello, di principe di Cambridge. È quinto nell’ordine di successione al trono britannico, dopo il nonno Carlo, il padre William, il fratello principe George e la sorella principessa Charlotte”.

(Foto Ansa)