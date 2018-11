ROMA – Kate Middleton soffre di psoriasi? “La desquamazione dell’epidermide, le piccole lacerazioni, gli ispessimenti e le irregolarità delle unghie sono elementi che fanno presumere che la duchessa di Cambridge possa soffrire di psoriasi sulle mani”. Questo il risultato dell’analisi che il settimanale Gente, in edicola da sabato 17 novembre, ha commissionato al professor Antonino Di Pietro, noto specialista in dermatologia, sugli ingrandimenti fotografici delle mani della duchessa di Cambridge e moglie del principe William.

La foto in copertina mostra il cerotto alle mani. “La psoriasi è una malattia dalle cause ignote, è autoimmune e i suoi effetti possono acuirsi nei periodi in cui il paziente è sottoposto a particolare stress”.

Inoltre Oltremanica, c’è chi parla di una depressione post partum per Kate. La duchessa infatti sembra accusare molta stanchezza ultimamente. Non ha mai avuto quelle occhiaie, si è anche detto. E si è ‘portata’ quell’aspetto stanco e pallido anche durante il tour nello Yorkshire a cui lei e il marito, hanno presenziato nello stesso giorno in cui si è poi tenuta la festa di compleanno per i 70 anni del Principe Carlo, il 14 novembre scorso. I duchi hanno visitato la sede della McLaren e una charity voluta da Lady Diana che assiste i senzatetto dove la duchessa, con un abito blu riciclato che le sta anche largo, ha anche aiutato a preparare il pranzo e a servirlo in tavola.

E poi il volto, molto provato. Eppure poche ore dopo, grazie evidentemente al make up impeccabile, ha stupito tutti. Più tardi, infatti, la coppia è tornata a Londra a bordo di un elicottero per non mancare al party di Carlo. Sempre magra, certo, ma occhiaie e stanchezza sparite: la Middleton è apparsa molto più distesa e raggiante nelle pochissime foto dell’evento diffuse. Insomma, si è come ‘riscattata’.