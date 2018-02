LOS ANGELES – Kate Upton, super modella 25enne, ha accusato il co-fondatore di Guess, Paul Marciano, di molestare sessualmente ed emotivamente le donne e si è schierata con il movimento #metoo.

Su Twitter la Upton ha postato due messaggi: “È una delusione che un marchio femminile iconico come Guess abbia ancora Paul Marciano come suo direttore creativo #metoo”. E ancora: “Non dovrebbe essergli consentito di usare il suo potere nel settore per molestare sessualmente e a livello emotivo le donne #metoo”.

La Upton, cover girl di Sports Illustrated Swimsuit, nei post non ha fornito ulteriori dettagli sulle molestie né rivelato se fosse una vittima, ha soltanto usato l’hashtag #MeToo, utilizzato da coloro che se sono stati colpiti da abusi sessuali o molestie.